ふんわり卵に、ニラの香りが広がる「ニラ玉」。火の通りが早く短時間で仕上がるので、忙しいときの一品として重宝します。定番の組み合わせですが、実はアレンジの幅が広いのも魅力です。そこで今回は、ニラ玉レシピ8選をご紹介。基本のニラ玉から、あんかけ、みそ汁、オムライス風まで、日々の食卓に役立つレシピばかりです。今が旬のニラで作ってみてくださいね。■【殿堂入りレシピ】5分でプロの味！絶品ニラ玉驚くほど簡単に作