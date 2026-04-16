歌手で俳優の鈴木愛理（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。親友の人気アーティストとライブで共演したことを喜びいっぱいに報告した。12日に32歳の誕生日を迎えた鈴木。13日には大阪・Zepp Osaka Baysideで行われたロックバンド「緑黄色社会」のライブ「緑黄色夜祭 vol.13」にゲスト出演した。鈴木は緑黄色社会のメンバー全員との写真を投稿し、「たのしすぎ！ま！し！た！！！！！！！！32歳の初ライブ、こんな