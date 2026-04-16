東京株式市場で日経平均株価が、アメリカなどによるイラン攻撃直前の2月末につけた取引時間中の最高値5万9332円43銭を超えました。アメリカとイランの戦闘終結への期待感から、前日のアメリカ市場ではハイテク株などが上昇しました。この流れを受け、東京市場でも半導体関連を中心に幅広い銘柄が買われています。