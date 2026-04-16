中国政府は16日、ことし1月から3月までの実質GDP＝国内総生産の成長率が去年の同じ時期と比べて5.0％の伸びになったと発表しました。中国政府は先月、年間の経済成長率目標をこれまでの「5％前後」から、「4.5％から5％」へと引き下げていましたが、高い成長率を維持した形です。