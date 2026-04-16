元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子（63）が16日、自身のインスタグラムを更新。有名ジャーナリストの92歳の誕生日パーティーを報告した。「#田原総一朗 さん92歳のお誕生日パーティー」とつづり、キャスターの田原総一朗氏、元テレビ朝日でTBS「news23」（月〜木曜後11・00、金曜後11・58）でキャスターを務める小川彩佳とのショットを公開した。「素敵な笑顔にお目にかかれて嬉しかったです。おめでとうござい