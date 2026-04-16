１５日に放送された日本テレビ系ドラマ「月夜行路」２話では、芸人たちが続々と登場した。夫の浮気をきっかけに元カレを探す涼子（麻生久美子）と、偶然出会った文学オタクのバーのママ・ルナ（波瑠）が、大阪で涼子の元カレを探す中、次々と事件に巻き込まれていく文学ロードミステリー。２話目の今回は、元カレが働いていると思われる「佐藤」がつく店を探していく。まずはうどん店で腹ごしらえをし、佐藤商店という骨董店