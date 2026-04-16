俳優の小芝風花さんが4月16日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 小芝風花 】29歳の誕生日を金髪ショットで報告「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと」投稿では「29歳になりました」と誕生日を報告したうえで、「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと」「いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と綴り、20代