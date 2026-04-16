【ロンドン＝横堀裕也】英公共放送ＢＢＣは１５日、この２年間で５億ポンド（約１０８０億円）の経費節減が必要だとして、従業員１８００〜２０００人を削減すると発表した。全従業員の約１０％に相当するといい、英紙ガーディアンなどは１５年ぶりの大規模削減だと報じている。ＢＢＣのタルファン・デイビス暫定会長はＢＢＣラジオの番組で「あらゆる選択肢を検討する必要がある。大きく難しい決断も行われるだろう」と語り、