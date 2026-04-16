「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースはジャッキー・ロビンソン・デーに合わせて全員が背番号４２のユニホームを着用する。球団は特別ウェアがかけられたロッカーの様子を公開した。クラブハウスのロッカーにきれいに並んだ背番号４２のユニホーム。またジャッキー・ロビンソンの銅像と同じイラストが記されたウェアなど、年に一度の特別な日を演出した形だ。選手個人のロッカーの様子も公開され、ス