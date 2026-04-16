東京・江東区で事務所に侵入し、金品を奪おうとした疑いで男が逮捕されました。鎌田津奈寿容疑者は3月20日、仲間とともに、江東区の会社の事務所を兼ねた住宅にガラスを割って侵入し、住人の夫婦に暴行を加えて金品を奪おうとした疑いがもたれています。実行役は鎌田容疑者のほかに2人いて、このうち1人は3月、新宿区歌舞伎町の質店で発生した強盗未遂事件にも関与しているとみられています。この事件では、運転役の姚海峰被告がす