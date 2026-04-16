モデルの西山茉希（40）が16日までにインスタグラムを更新。離婚後の生活について思いをつづった。西山は15日、NHK「あさイチ」に生出演。離婚後にシングルマザーとして子ども育てている生活について語り、子どもへの思いから涙を見せる場面もあった。今回の投稿では「【離婚後の生活について】とゆう今朝のトークテーマについて不安と緊張が積み重なった数日間」と番組出演前からの心境を明かしつつ「経験者であっても推進者では