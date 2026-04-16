【第17話】 4月16日 公開 第17話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月16日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第17話「千影射手」をヤンマガWebにて公開した。 第17話では、「千影射手」の異名を持つ弓使いのミリアムが登場。凄腕の冒険者である彼女は、ギルドに勇者が戻ってきたという話を聞いて色めき立つ。 「再会の勇者」のページ