ＧＶＡＴＥＣＨが反発している。１５日の取引終了後に、法務オートメーション「ＯＬＧＡ（オルガ）」がバンダイナムコホールディングス傘下のバンダイ及びＢＡＮＤＡＩＳＰＩＲＩＴＳに採用されたと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 「ＯＬＧＡ」は、依頼受け付けから契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサ&#