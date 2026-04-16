ＧＥＮＤＡは大幅続伸している。１５日の取引終了後、３月の売上高が前年同月比４４．１％増の１７７億３８００万円だったと発表しており、好感した買いが集まっている。売り上げ規模が大きいアミューズメントは同４９．６％増の１２３億５０００万円、カラオケは同２５．４％増の３０億５５００万円になった。国内アミューズメント施設における既存店売上高（曜日調整後）は同１１％増となり、増収基調が継続してい