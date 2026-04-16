ネポンは急落。東京証券取引所は１５日、同社株を１０月１日付で上場廃止すると発表した。上場維持基準に適合しないため。同社株は福岡証券取引所の本則市場に重複上場しており、１０月以降も同市場で売買することはできるが、東証からの上場廃止による流動性低下を懸念した売りが出ているようだ。 出所：MINKABU PRESS