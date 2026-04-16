ＩＮＰＥＸや石油資源開発は小動きで方向感に欠ける展開。１５日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比０．０１ドル高の１バレル＝９１．２９ドルと横ばい圏だった。日本時間１６日午前１０時過ぎ時点の時間外取引も９１ドル前後での値動きとなっている。トランプ米大統領は１４日にイランとの戦闘終結について「非常に近い」と述べたと伝わった。また１５日に発表