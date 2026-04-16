午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４１、値下がり銘柄数は４７５、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、繊維、情報・通信、電気機器など。値下がりで目立つのは水産・農林、食料、不動産など。 出所：MINKABU PRESS