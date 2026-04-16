アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、2シーズン連続のチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4進出を喜んだ。15日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。CLノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが15日に行われ、アーセナルは本拠地『エミレーツ・スタジアム』にスポルティングを迎えた。90分間を通して攻撃でなかなか良い形が作れなかったものの自慢の堅守は健在で、試合はスコアレスド