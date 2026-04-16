バイエルンに所属するドイツ代表MFジャマル・ムシアラが、ドイツ人史上最年少でチャンピオンズリーグ（CL）通算50試合出場を達成した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグが15日に行われ、バイエルンはレアル・マドリードと対戦。2−1で先勝して迎えたホームでの一戦は、乱打戦となり、2−3で前半を折り返すと、86分から数的有利となった後に2得