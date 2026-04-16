16日11時現在の日経平均株価は前日比1076.92円（1.85％）高の5万9211.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1041、値下がりは475、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を226.88円押し上げている。次いでアドテスト が119.47円、東エレク が111.63円、ＴＤＫ が96.79円、ダイキン が77.27円と続く。 マイナス寄与度は11.83円