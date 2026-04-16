ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発。打者としては出場せず、投手専念で臨むこととなった。先発登板時に打席に立たないのは、エンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来で、22年の“大谷ルール”導入後では初めてとなる。現地メディア『ドジャース・ネーション』がこの詳細を報じており、デーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介