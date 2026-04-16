中国政府は、今年1月から3月までのGDP=国内総生産の実質成長率がプラス5%だったと発表しました。好調な輸出が成長をけん引した形ですが、景気の先行きには不透明感も漂っています。中国の1月から3月までのGDPの実質成長率は、去年の同じ時期と比べてプラス5%でした。中国政府は通年での成長率の目標を「プラス4.5から5%」に設定していて、目標達成に向け順調な滑り出しとなった形です。リチウムバッテリーや工業用ロボットなど、製