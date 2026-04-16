◇プロ野球セ・リーグ阪神ー巨人（4月16日、甲子園）2軍が試合を行った静岡から甲子園球場に入った巨人のドラフト4位ルーキー、皆川岳飛選手。15日の1軍試合が中止となったため、1軍登録は持ち越されましたが、16日に1軍登録される見込みです。「考えてもいなかったですし、想像もしていなかったですけど、いつ呼ばれてもいい準備はしていたので、うれしい気持ちと、やってやろうという2つの気持ちです」開幕少し前に2軍に合流す