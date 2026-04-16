9日に解散を発表した元お笑いコンビ、大自然のしんちゃん（38）が16日までにXを更新。先月24日に解散を発表したお笑いトリオ、トンツカタンの櫻田佑（36）にエールを送った。しんちゃんは櫻田の写真を貼り付け「トンツカタン解散びっくりしたぞ！！」と同トリオ解散に言及。「けどお前やったら大丈夫や！！！頑張れよ！！！」と太鼓判をおした。しんちゃんは9日の投稿で、12日の舞台をもって解散することを発表。相方のロジャーや