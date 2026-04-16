女優・綾瀬はるかのものまねなどで知られるものまねタレントの沙羅（43）が16日までに自身のSNSを更新し、英検準1級取得を報告した。「英検準1級に合格する事ができました」と報告。「6回落ち続けて7回目でやっとです2年半かかりました」と明かし、「特にReadingとWritingモチベーション維持が難しかったけど諦めないでよかった〜」と振り返った。「学習をサポートしてくださった朝日出版社さん、西牧先生に大感謝！」と伝