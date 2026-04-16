タレント小島瑠璃子（32）が16日までにYouTubeチャンネルを更新。親交のあるタレント指原莉乃（33）とコラボし、今後の芸能活動などについて語った。小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退所したが、以前に芸能界から離れようと考えていることを指原に話していたという。その当時の心境について「私から出せるものの限界を感じた。芸能の仕事しか知らなくて、芸能の仕事しかやってなかった。莉乃ちゃんっていろんなものをプロデ