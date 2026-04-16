【GRAPHT CUP 2026】 5月30日～開催予定 「GRAPHT CUP 2026」ロゴマーク MSYは、同社のブランド「GRAPHT」主催によるオープン大会「GRAPHT CUP 2026」を5月30日から開催する。 本大会は、カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」を採用した、誰もが参加でき優勝を目指せるオープン大会。同社は、格闘ゲーマーが自身の可