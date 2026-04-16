ウォルト・ディズニー・ジャパンは、アメリカの劇場公開から75周年を迎えるディズニー・アニメーション『ふしぎの国のアリス』の 4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年7月22日に発売する。価格は7,590円。『ふしぎの国のアリス』の 4K UHD＋ブルーレイ セットが7月22日に発売『ふしぎの国のアリス』は、世界の125の原語で翻訳されているルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」と「鏡の国の アリス」を原作に1951年に製作、1