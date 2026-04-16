さくらインターネットとJストリームは4月15日、国内向けコンテンツ配信の基盤強化に向けた協業を開始することを発表した。両社は「令和8年度 ガバメントクラウドサービス提供事業者」に採択されたさくらインターネットの高セキュリティな環境により、大規模アクセス時においても安定した配信を可能とする共同配信基盤の構築を開始する。○協業の背景国内のインターネットトラフィックは継続的に増加しており、2030年には2020年比で