たとえ家族でも、整理整頓への価値観が違うと一緒に暮らすのは大変ですよね。片付けを強いる側と、物を大切にしたい側。この埋まらない溝に悩み、衝突してしまうことも少なくありません。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 「片付けなさい！」が口癖の母 子どもの頃から、私は毎日のように「また散らかってるじゃないの」「早く片付けなさい！」と母に叱られていたものです。 物を捨てるのが苦手で思い出を抱え