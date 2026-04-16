フィリーズ戦で6回3安打1失点の快投米大リーグ、カブスの今永昇太投手は15日（日本時間16日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズ戦に先発して今季初勝利を挙げた。6回を投げ3安打1失点、11奪三振という快投。11-2で大勝したカブスのクレイグ・カウンセル監督も絶賛だ。今永は初回、先頭のターナーに中越えの先制弾を運ばれたものの後続をしっかり抑えた。主砲のシュワーバーから3打席連続で三振を奪うなど、強打フィリーズ