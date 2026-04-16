記事ポイントコープ共済連が全国の新一年生にランドセルカバー約30万枚を寄贈しています。黄色のランドセルカバーが通学時の視認性を高め、地域の見守りを後押ししています。ＣＯ・ＯＰ共済が交通安全学習や個人賠償責任保険で子どもの暮らしを支えています。コープ共済連が、2026年度に小学校へ入学する新一年生に向けてランドセルカバーを寄贈しています。黄色のカバーが通学時の視認性を高め、地域ぐるみで子どもを見守るきっか