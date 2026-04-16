記事ポイントハタヤママサオさんの原画展＆ポップアップショップが京王百貨店新宿店で開催されます。ハタヤママサオさんの東京未発表作品や金箔シリーズ新作が会場に並びます。POMICKシリーズの新作やライブペイントイベントが来場者を楽しませます。ハタヤママサオさんの原画展＆ポップアップショップは、東京未発表作品と新作アイテムを一度に楽しめる展示会です。ハタヤママサオさんの会場演出は、人気キャラクターを使った華や