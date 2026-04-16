記事ポイント仙石原古今が京森康平さんの作品で館内全体を彩る宿泊者限定アートイベントを開催特別来館日には本人によるアートツアーと10名限定のガラディナーを用意全5室オールスイートの滞在と温泉、料理、アートを一度に楽しめる仙石原古今が、アーティスト京森康平さんによる宿泊者限定アートイベント「静寂を染める色彩」を開催します。イベントは客室やレストラン、パブリックスペースまで全館を舞台に、滞在そのものをアー