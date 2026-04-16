高松東警察署 高松東署は4月16日、香川県東かがわ市横内の土木作業員の男（50）を傷害の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は1月28日午後11時ごろから11時15分ごろまでの間、三木町にある飲食店の駐車場で、知人の男性（44）の顔面や胸を複数回殴るなどの暴行を加え、肋骨骨折、腰部打撲、仙椎打撲の全治約2カ月のけがを負わせた疑いがもたれています。 警察が3月に男性から被害届を受理し、容疑の裏付けを進め