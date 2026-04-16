記事ポイント希少動物とふれあえる完全予約制カフェが豊川市にオープンクレープやワッフルと一緒にゆったり過ごせるペット同伴OKで衛生管理にも配慮した空間希少動物と本格クレープを一緒に楽しめる「シャンパンハウス」が、愛知県豊川市で営業しています。体験型カフェという特徴を生かし、ふれあい、食事、撮影をまとめて楽しめる時間を提供します。完全予約制のふれあいルームを備え、落ち着いて過ごしやすい環境を整えています