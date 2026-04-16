「裁判官ガチャの問題が議論されていません」刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しが進む中、成城大学の指宿信教授はこう懸念を示す。背景には、昨年発表した論文の存在がある。再審開始決定を出した裁判官は、その後どのようなキャリアを歩むのか──。研究で見えてきた実態を聞いた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●異動先を分類しスコア化、前後を比較指宿教授は2024年、ハワイ大学のデビッド・T・ジョンソン教授