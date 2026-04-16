マリッジコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズ15年ぶりの最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』が日本公開決定。あわせて、オマージュシーン満載のウルトラティザー予告映像が解禁された。【動画】『ミート・ザ・ペアレンツ』ウルトラティザー予告映像2001年の公開以来、“恋人の実家に挨拶に行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻