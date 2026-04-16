記事ポイント近藤惣一郎医師が日本整容脳神経外科学会で教育講演を行います。第19回日本整容脳神経外科学会は4月11日にあわぎんホールで開催されます。近藤惣一郎医師が疾病治療から美容、予防医療までを貫く医療観を語ります。近藤惣一郎医師が第19回日本整容脳神経外科学会で教育講演を行います。近藤惣一郎医師が脳神経外科と美容医療の経験をもとに、患者の人生全体を見つめる医療のあり方を伝えます。 近藤惣一郎医師「