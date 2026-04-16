Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、クラブ創設３０周年を迎えた。１９９６年から積み重ねた歴史を祝すイベントの目玉として、元日本代表ＭＦでクラブのアンバサダーを務める小野伸二氏（４６）が、今夏から北海道にある全１７９市町村でサッカー教室を実施することが同日、クラブから発表された。小野氏は２０２３年の現役引退後、サッカーの普及のためにと全国各地で教室を実施するなど、精力的な活動を続けてきた。その中