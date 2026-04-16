俳優・竹内涼真主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の１６日午後１時からの舞台が急きょ中止となった。ホリプロステージが開演まで３時間を切ったところで発表した。「２０２６年４月１６日（木）ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」公演中止のお知らせ」として「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、４月１６日（木）１３時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と伝えた。また「当日の公演中止発