マクドナルドが実施している、2026年も引き続き年間を通して人気のメニューを次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン。「トクニナルド」キャンペーンの第3弾として、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」が250円おトクな特別価格490円で販売されます☆ マクドナルド『トクニナルド』キャンペーン「チキンマックナゲット 15ピース」サンリオキャラクターズ限定パッケージ