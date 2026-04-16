俳優の鈴木京香と黒島結菜が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演し、この日スタートの同局系連続ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（木曜・午後９時）をＰＲした。同作品は、２０１８年４月期に始まったアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査するミステリー。第１話を見たという司会の羽鳥慎一アナウンサーは「今回も当たり前ですけど文字へのこだわり