お笑いコンビ「レインボー」池田直人の２ショットにフォロワーは騒然となった。池田は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「ＭＢＳ新番組『週末ＫＯＲＥＡ』！初回ゲストはＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの“るなぴ”こと仲川瑠夏さんです！」とゲストを紹介した。「ナビゲーターの池田直人が、るなぴが韓国でやりたいことを詰め込んだ旅をご案内します」と内容を紹介。初回は１７日深夜０時５８分から放送される（関西ロ