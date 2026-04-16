記事ポイント天野ファミリーファームが英国「Restaurant and Bar Awards 2026」で4年連続受賞を果たします。天野ファミリーファームが白老町の一軒家レストランとして世界の名店と並ぶ目的地に選ばれます。天野ファミリーファームが食肉技術とDXを組み合わせて白老牛の魅力を全国へ届けています。天野ファミリーファームが、英国のライフスタイル誌『LUXlife Magazine』主催の「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞しています