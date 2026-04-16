6人組グループ・Kis-My-Ft2とPARCOのタイアップキャンペーン『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W. Campaign』が、24日から5月6日まで全国のPARCO 15店舗で開催される。【写真】素敵！様々な表情をみせるKis-My-Ft2のブース今年でデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2にとっては、初となる商業施設とのタイアップ。対象レストラン・カフェ利用者限定ノベルティやSNSキャンペーン、館内に設置するKis-My-Ft2タイアップ記念の特設ブースなど