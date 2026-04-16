フランスのプレミアムファッションスポーツブランド「LACOSTE（ラコステ）」が、日本を代表する怪獣キャラクターゴジラとのコラボレーション第2弾を発表した。4月25日にオープンする「LACOSTE 新宿店」を皮切りに、新規コラボデザインを含む新アイテムの展開がスタートする。【画像】「ゴジラ＋ラコステ」第2弾キービジュアル、展開アイテムのすべて2025年9月に実施された第1弾コラボが好評を博したことを受けて実現した続編企