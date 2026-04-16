漫画家・上原きみ子氏（79）による漫画『いのちの器』のコミックス最終100巻が16日に発売された。今年3月に連載誌「フォアミセス」4月号にて最終回を迎えており、1991年の連載スタートから35年の歴史に幕を下ろしていた。今回の最終巻発売を記念して、上原氏による最後のペン入れ動画が公開された。【画像】連載35年！原作者が描いた『いのちの器』完結記念のイラスト『いのちの器』は、産婦人科医の有吉響子が、夫や子どもた