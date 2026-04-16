指定暴力団・住吉会幸平一家の傘下組織の組長が、スナックの経営者らを投げ飛ばすなどの暴行を加えたとして逮捕されました。警視庁によりますと、住吉会幸平一家の三次団体の組長・与那嶺政年容疑者は、去年、東京・練馬区の路上でスナックを経営する男性と店員の男性を地面に投げ飛ばすなどの暴行を加えた疑いが持たれています。与那嶺容疑者の知人がスナックで料金トラブルになり、近くの店にいた与那嶺容疑者が現場に駆けつけ犯