１５日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、３年ぶりとなるコロコロチキチキペッパーズ・ナダルの監禁シリーズを放送。３年前の企画で感動を呼んだ芸人と、同姓芸人がナダルのために千葉の山奥にやってきた。今回の「水ダウ」は、ナダルが千葉の山奥に“監禁”され、呼び出した芸人にジェスチャーでクイズを出題。正解がでなければ脱出できない…という企画。１時間で１５分だけ携帯電話をかけることが許され、